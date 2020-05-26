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Российский майор подозревается во взяточничестве при оправке солдат в Сирию

Сегодня, 17:17

По версии следствия, майор ВС РФ получал незаконное вознаграждение за составление списков на отправку в САР.

В Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде продолжается рассмотрение дела офицера Николая Заикина. Российский майор обвиняется во взяточничестве при оправке солдат в Сирию. До этого заседания отменялись из-за сложной эпидемиологической ситуации — следующее слушание назначено на 29 мая.

Следственными органами Заикин обвиняется в организации получения взяток группой лиц. Сам обвиняемый отрицает свою причастность к делу.

По версии следствия, Даниловскому и Заикину в 2018 году было поручено сформировать списки личного состава. На их основе главное управление кадров Министерства обороны РФ утверждает людей для командировок в Сирийскую Арабскую Республику. Майор решил заработать на поручении, и создал группу, которая способствовала получению взяток от кандидатов. Николай Заикин отбирал кандидатов, а капитан Даниловский вносил их в списки.

Майор Заикин распределил доли — капитану Даниловскому полагалось 15 тысяч рублей за младших командиров, и по 50 тысяч за офицеров. Таким образом военным удалось собрать 340 тысяч рублей, из которых меньше половины (160 тысяч рублей) досталось капитану 3-го ранга.

Напомним, Антону Даниловскому назначили меру пресечения в 2 года лишения свободы с лишением звания, и взысканием суммы, равной полученным взяткам. После своего задержания капитан Данилевский согласился сотрудничать с правоохранителями.

Как сообщает «Коммерсант», в зависимости от звания военнослужащий может получить до 300 тысяч в месяц. Это дополняется статусом участника боевых действий, который даёт право на льготы. К слову, уголовные дела в отношении лиц, дававших взятки, были прекращены без реабилитирующих их обстоятельств. Этому поспособствовало добровольное обращение в правоохранительные органы, положительные служебные характеристики, и помощь следствию.


Дмитрий Кошевой

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