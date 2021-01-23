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В России резко выросли продажи обогревателей и снегоуборочной техники

Сб 23 января 2021, 14:55:26

Волны аномальных холодов, накрывающих страну этой зимой с завидным постоянством, привели к резкому росту продаж обогревателей и другой климатической техники. Так, по данным специалистов оператора «Платформа ОФД», уровень продаж обогревательных приборов во вторую декаду января вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 160%.

Крупнейшие торговые сети «Wildberries», « Ашан», «Магнит» и «Лента» подтвердили эту информацию, пояснив, что количество покупок резко возросло. Так, аналитики ритейлера «Wildberries» рассказали, что спрос на тепловентиляторы вырос в 9 раз, на обогреватели – в 4 раза, на конверторы в 8 раз. Кроме того, покупатели стали чаще приобретать электрические простыни и электрические грелки, предпусковые обогреватели двигателя, провода для прикуривателя, автоодеяла и автомобильные зарядные устройства. Спрос на данные категории товара вырос в среднем в 3-4 раза. Пик количества покупок пришёлся на выходные дни 16-17 января.

Сумма среднего чека на климатическую технику выросла на 28% и составила чуть больше 900 рублей. Связано это, скорее всего, с ростом курса доллара, поскольку товар в подавляющем большинстве импортного производства. Россияне предпочитают покупать обогреватели среднего ценового диапазона, стоимость которых варьируется от 2 до 3,5 тысяч рублей. Растёт интерес и дорогим моделям, которые управляются дистанционно со смартфонов.

Вырос спрос и на снегоуборочную технику и инструменты. Так, лопаты стали покупать чаще почти в 2,5 раза, продажи толкателей снега увеличились почти вдвое, и что самое удивительное, достаточно дорогостоящие снегоуборщики, цена которых в среднем составляет 23400 рублей, покупали чаще на 360%, чем в прошлые годы.

Основной объём покупок совершился в Москве, Подмосковье и регионах Центральной России.


Наталья Сергеенко

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