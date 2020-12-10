Россельхозбанк выдал более 822 млн рублей льготной сельской ипотеки в Приморье

Объем выданных Россельхозбанком кредитов по программе сельской ипотеки на конец ноября 2020 года превысил 62 млрд рублей. Всего помощь в улучшении жилищных условий получили 32 тыс. клиентов. Программа «Комплексное развитие сельских территорий», реализуемая Министерством сельского хозяйства, позволяет приобрести жилье за городом или земельный участок для строительства на нем жилого дома по специальной ставке от 2,7% годовых.

Для отдельных категорий клиентов ставка по ипотечному кредиту на покупку загородного жилья снижена. Так, зарплатные клиенты могут оформить сельскую ипотеку по ставке от 1,9% годовых, работники корпоративных компаний – от 2,2% годовых.

По статистике Россельхозбанка, кредиты на приобретение жилой недвижимости за городом наиболее востребованы в Приволжском федеральном округе (33% от всего выданного объема сельской ипотеки), а также Центральном (20%) и Сибирском (17%) федеральных округах. Объём выдач в Приморье за год составил 822 млн рублей, оформлено более 300 кредитов. Исследование Россельхозбанка показало, что горожане так же охотно обращаются за кредитом на покупку загородного жилья, как и сельские жители. В каждом третьем регионе доля жителей городов, приобретающих жилье за городом, превышает долю жителей сельских территорий, оформляющих кредит по данной льготной программе.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в Россельхозбанке может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%. Подобрать объект недвижимости и проверить, входит ли населенный пункт в список сельских территорий, можно на портале «Своё. Жильё».

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Наталья Сергеенко