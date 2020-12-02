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Биткоин пробил исторический максимум

Ср 2 декабря 2020, 19:52:56

Стоимость биткоина в последнее время стремительно выросла и продолжает набирать свои обороты. В эту криптовалюту вкладывают свой капитал как розничные, так и институциональные инвесторы. Для многих из них биткоин служит своеобразным «убежищем», которое страхует вкладчиков от финансовых рисков и инфляции.

 

Рекордная стоимость биткоина в 2020 году составила 19 864,15 долларов. Эта цифра немного выше «исторического максимума», который эта криптовалюта установила в 2017 году (19 783,21 долларов). Однако в прошлую пятницу стоимость биткоина упала более чем на 8 % от отметки в 17000 долларов, но к понедельнику курс снова восстановился.

Рост биткоина в этом году составил 170 %. Причиной такого стремительного подъема стал спрос на более устойчивые к инфляции и финансовым рискам активы, а также прогнозируемое всемирное признание криптовалют.

Возросли также и ставки других блокчейн-платформ. Например, цены на виртуальные деньги Ethereum и XRP, показатели которых зачастую зависят от колебаний биткоина, выросли на 5,6 % и 6,6 % соответственно.

По словам Кристофера Бендиксена, руководителя отдела исследований CoinShares, розничный спрос на биткоины заметно увеличился после Дня Благодарения, а активный интерес корпоративных и институциональных инвесторов к этой криптовалюте не спадает уже на протяжении многих лет.

Как утверждают аналитики, начиная с 2017 года биткоин начал заметно эволюционировать. Это вполне сформировавшийся и отлично функционирующий финансовый рынок, который может грамотно распоряжаться имуществом вкладчика и гарантировать ему надежное хранение вложенных активов. Улучшения, произведенные за последние годы, упростили профессиональным инвесторам доступ к криптовалюте. Как результат — финансовые рынки в целом стали более ликвидными и стабильными.

Прошлый рост биткоина в 2017 году был обусловлен его массовой скупкой розничными инвесторами из Японии. Тогда онлайн-валюта выросла более чем на 250 % всего за 35 дней. После этого всего за два месяца произошел колоссальный спад вложений и биткоин потерял 70 % своей стоимости.


Наталья Сергеенко

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