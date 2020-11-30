Эксперт подсказал, как заработать больше на хранении денег в банке

Снижение ставки ЦБ вызвало падение доходности вкладов в банках России. Граждане стали массово забирать деньги, размещенные на депозитах. На текущий момент ведущие финансовые учреждения удерживают среднюю ставку по вкладам в 4,42 %. Банки, пытаясь сохранить свою клиентуру, предлагают более выгодные инструменты для хранения денежных средств.

Эксперт инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин в своем интервью РИА Новости дает вкладчикам банка совет, как сохранить денежный капитал и при этом получить максимальную прибыль.

Инвестиционный аналитик советует тем, кого пугают операции на биржевом рынке, обратиться к специальному накопительному счету. Денежные средства, размещенные на нем, могут обеспечить доходность до 1,5 % выше, чем на депозите. Накопительный счет занимает промежуточное место между рядовым вкладом и текущим счетом.

Счет накопления, открытый до востребования, дает вкладчику полную свободу действий:

минимальную начальную сумму размещения;

снятие и внесение средств в любое время;

страхование денежных финансов.

На фоне общего снижения процентов по вкладам доходность накопительных счетов при определенных факторах может оказаться, по мнению Бахтина, более привлекательной, чем на депозитах.

Эксперт предупреждает клиентов банка о необходимости тщательного изучения всех тонкостей договора при открытии накопительного счета. Более высокий процент может быть предоставлен только при выполнении конкретных условий:

лимита остаточной суммы на счете;

проведении некоторых действий по банковской карте;

снижении процентной ставки через установленный период времени;

снятии дивидендов ограниченной суммой.

Выдвижение накопительных счетов на первые позиции по доходности обусловлено рядом обстоятельств считает инвестиционный эксперт. Финансовые учреждения хотят предотвратить уход клиентов, разуверившихся в обычных вкладах.

Со временем обладателям накопительных счетов банк может рекомендовать более доходные структурные продукты в виде комбинации активов и деривативов со стопроцентным сохранением капитала от себя или своих партнеров.

Полученный положительный опыт накопления позволит клиентам банка перейти на новый уровень инвестирования - фондовый рынок с более высоким процентом дохода по сравнению с накопительным счетом и вкладом.

Наталья Сергеенко