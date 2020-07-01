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PayPal не собираются ограничивать переводы внутри РФ

Сегодня, 13:42

Функционал сервиса останется прежним.

оплата
Фото: Flickr

Дебетовая система платежей PayPal популярна во многих странах мира. Функционал сервиса в каждой стране основывается на аналитике рынка платежей. Из-за этого в некоторых странах не все возможности PayPal одинаково доступны.

Несмотря на то, что на долю российских переводов в PayPal пришлось всего 4% финансов за 2019 год, официально в компании не собираются ограничивать переводы внутри РФ. В сообщении РИА Новости компания опровергла недавнюю информацию.

Так, ранее ТАСС с ссылкой на документ, адресованный компанией ЦБ РФ, сообщили, что с августа PayPal планирует сменить модель по осуществлению платежей, запретив переводы между россиянами внутри системы.

За период пандемии спрос на онлайн-покупки вырос, что позволило акциям PayPal прибавить в стоимости на 58%. Потому причин для подобных действий у компании не имеется.


Олег Фёдоров

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