PayPal не собираются ограничивать переводы внутри РФ

Функционал сервиса останется прежним.
Дебетовая система платежей PayPal популярна во многих странах мира. Функционал сервиса в каждой стране основывается на аналитике рынка платежей. Из-за этого в некоторых странах не все возможности PayPal одинаково доступны.
Несмотря на то, что на долю российских переводов в PayPal пришлось всего 4% финансов за 2019 год, официально в компании не собираются ограничивать переводы внутри РФ. В сообщении РИА Новости компания опровергла недавнюю информацию.
Так, ранее ТАСС с ссылкой на документ, адресованный компанией ЦБ РФ, сообщили, что с августа PayPal планирует сменить модель по осуществлению платежей, запретив переводы между россиянами внутри системы.
За период пандемии спрос на онлайн-покупки вырос, что позволило акциям PayPal прибавить в стоимости на 58%. Потому причин для подобных действий у компании не имеется.