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Аналитик назвал вакцину от коронавируса условием укрепления рубля

Сегодня, 10:14

По мнению Андрея Кочеткова, пандемия для начала должна отойти на второй план.

рубль
Фото: Pixabay

Covid-19 сильно отразился на экономике, и продолжает делать это, пока не изобретена вакцина. В таких условиях скорое укрепления рубля маловероятно, но спрос на национальную валюту не упадёт, сообщил агентству «Прайм» аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Ведущий эксперт по глобальным вопросам уверен, что пока не ввели действенную вакцину от коронавируса, пандемия не станет исключительно медицинским вопросом, продолжая сказываться и на курсе валют.

Несмотря на то, что Кочетков назвал вакцину основным условием укрепления рубля, для надёжного результата необходимо ещё несколько. А именно продолжение укрепления позиций нефти и нормализация рынков относительно второй волны Covid-19.

На 1 июля курс доллара составляет немногим выше 72 рублей в среднем. Если всё пойдёт согласно сценарию аналитика, курс сможет закрепиться на отметке 65-70 рублей.


Олег Фёдоров

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