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Ювелиры прогнозируют подорожание золотых украшений на треть

Сегодня, 13:18

К этому может привести рост цены на золото.

Фото Dedpodaril, ideymnogo

Эксперты Гильдии ювелиров России не исключают роста цен на ювелирные изделия. Ювелиры прогнозируют подорожание себестоимости золотых украшений на треть уже осенью — в сентябре может начаться постепенный рост цен на изделия, обусловленный подорожанием золота на 32% с начала года. Подорожавшая «ювелирка» постепенно заменит ассортимент товара, созданного при старых ценах.

По мнению директора Гильдии Эдуарда Уткина, стремительного подорожания не случилось до сих пор именно благодаря старым запасам. Тем не менее, рост цен уже зафиксирован. По данным Единой межведомственной информационной системы, с начала года почти на 10% выросла стоимость обручальных колец. В мае 1 г золотого кольца уже оценивался в 3,68 тысячи рублей.

Стоит отметить, что рост цен на золото является беспрерывным процессом. Так, за прошлый год золото прибавило в цене 5%, а рост с 2015 года достиг внушительных 50%. В прошлом году тройская унция золота оценивалась в 1,4 тысячи долларов, а вчера её стоимость достигла рекордного значения в 1,78 тысячи долларов.

По мнению экспертов, подобная тенденция может сохраниться до конца года, поэтому желательно не откладывать запланированные покупки украшений. Например, обручальных колец. Стоимость золота к концу года может вырасти ещё на 10-15%, уверен аналитик группы компаний «Алор» Алексей Антонов.

Напомним, в начале июня в Госдуме началась разработка законопроекта об отмене ввозного НДС на драгоценные металлы. По мнению авторов инициативы, отмена налога позволит вдвое нарастить объёмы производства, что даст новые рабочие места, увеличит налоги и золотой запас страны.


Дмитрий Кошевой

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