Глава Сбербанка: До конца года рубль окрепнет

От редактора

Глава Сбербанка: До конца года рубль окрепнет

Герман Греф ожидает около 60 рублей за доллар.

В Sohu считают российский ионный двигатель козырем в освоении дальнего космоса

Мнение

В Sohu считают российский ионный двигатель козырем в освоении дальнего космоса

По мнению китайских аналитиков, Россия может обогнать США в космической гонке.

В результате взрыва дома в Москве погиб один человек

Мнение

В результате взрыва дома в Москве погиб один человек

Пожар на улице Проходчиков удалось локализовать.

Сюжеты:

В Sohu считают российский ионный двигатель козырем в освоении дальнего космоса Влюблённым парам полезнее спать вместе, чем по отдельности Анализ метаболизма по моче поможет выбрать подходящую диету Жители Сибири начали использовать ездовых собак более 9 500 лет назад Иммунная система матерей запоминает детей иммунологически Препарат из США может «разбудить» и уничтожить ВИЧ Из алкоголя сделают щадящее лекарство с аминокислотами Ожирение в пожилом возрасте связали с развитием слабоумия Длиннохвостые синицы избегают инцеста благодаря голосу Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом
Главная страница | Экономика | США усложнили экспорт технологий в Россию

США усложнили экспорт технологий в Россию

Сегодня, 09:27

Американским производителям потребуются новые лицензии.

Фото: Trans, Anna-news

В понедельник 29 июня в США вступили в силу новые торговые правила. Специалисты Бюро промышленной безопасности Министерства торговли усложнили экспорт американских технологий в Россию, Китай, и Венесуэлу.

Теперь в торговых отношениях с вышеперечисленными странами будут расширены категории товаров, подпадающих под определение «военные технологии». С понедельника таковыми будут считаться все экспортные позиции, которые могут способствовать развитию военно-промышленного комплекса.

Новые правила коснулись товаров для энергетической и топливной отрасли, а так же производства. Так, лицензия потребуется для экспорта программного обеспечения электростанций, лазерных установок и технологий для судостроения. Иначе говоря, российские и китайские ведомства теперь не смогут получить копию Microsoft Office без специальной лицензии — если в США покажется, что они способствуют военной промышленности.

В Министерстве торговли США заявили, что таким образом они борются с «некоторыми организациями», которые пытались обойти экспортные нормы США. Новые ограничения позволят убедиться, «что технологии США не попадут не в те руки», подчеркнул министр торговли Уилбер Росс.

Говоря о Китае, американские чиновники объяснили свою инициативу слиянием гражданского сектора промышленности с военным производством. Новая инициатива позволит причислять к «военным» широкий спектр продукции, экспорт которой потребует лицензии.

Напомним, ранее ряд экспортёров из США могли без лицензии поставлять в Россию продукцию, не имеющую прямого отношения к ВПК. Новые правила потребуют лицензии и времени на её получение. При этом, размытые формулировки могут обосновать любой отказ.


Дмитрий Кошевой

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Microsoft показала новый «Пуск» в Windows 10
Microsoft показала новый «Пуск» в Windows 10

Меню будет иметь обновленные «живые плитки» и новые значки.

Операторы ТО пожаловались Путину
Операторы ТО пожаловались Путину

Новые нормы могут снизить уровень безопасности на дорогах.

В московском Лефортово построят новые дома в 28 этажей
В московском Лефортово построят новые дома в 28 этажей

Жилой комплекс планируют закончить к 2024 году.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости