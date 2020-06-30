США усложнили экспорт технологий в Россию

Американским производителям потребуются новые лицензии.

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В понедельник 29 июня в США вступили в силу новые торговые правила. Специалисты Бюро промышленной безопасности Министерства торговли усложнили экспорт американских технологий в Россию, Китай, и Венесуэлу.

Теперь в торговых отношениях с вышеперечисленными странами будут расширены категории товаров, подпадающих под определение «военные технологии». С понедельника таковыми будут считаться все экспортные позиции, которые могут способствовать развитию военно-промышленного комплекса.

Новые правила коснулись товаров для энергетической и топливной отрасли, а так же производства. Так, лицензия потребуется для экспорта программного обеспечения электростанций, лазерных установок и технологий для судостроения. Иначе говоря, российские и китайские ведомства теперь не смогут получить копию Microsoft Office без специальной лицензии — если в США покажется, что они способствуют военной промышленности.

В Министерстве торговли США заявили, что таким образом они борются с «некоторыми организациями», которые пытались обойти экспортные нормы США. Новые ограничения позволят убедиться, «что технологии США не попадут не в те руки», подчеркнул министр торговли Уилбер Росс.

Говоря о Китае, американские чиновники объяснили свою инициативу слиянием гражданского сектора промышленности с военным производством. Новая инициатива позволит причислять к «военным» широкий спектр продукции, экспорт которой потребует лицензии.

Напомним, ранее ряд экспортёров из США могли без лицензии поставлять в Россию продукцию, не имеющую прямого отношения к ВПК. Новые правила потребуют лицензии и времени на её получение. При этом, размытые формулировки могут обосновать любой отказ.

Дмитрий Кошевой