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Глава Сбербанка: До конца года рубль окрепнет

Сегодня, 10:53

Герман Греф ожидает около 60 рублей за доллар.

экономика
Фото: Kremlin, Pixabay

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что до конца 2020 года курс рубля может улучшиться. Единственное, что мешает сделать более точный прогноз — это пандемия коронавируса. Неизвестно, как будут развиваться дела в этом направлении. Об этом Греф рассказал журналистам ТАСС.

Руководитель Сбербанка предположил, что рубль окрепнет до 60-62 за доллар. Сейчас курс колеблется в пределах 70 рублей. Прогнозы Германа Грефа основаны на подсчётах аналитика Генри Гроуба, который озвучил вероятную цену за баррель нефти к концу года. Эксперт считает, что она составит $60 — $62. Греф объяснил, что рубль имеет тесную связь с ценами на нефть. Поэтому получается курс около 60.

В прогнозе Германа Грефа есть один нюанс. Ситуация в мире, связанная с пандемией, остаётся непредсказуемой. Очередная волна коронавируса могла бы внести свои поправки в мировую экономику. Если этого удастся избежать, то годовое падение российской экономики, по словам Грефа, составит 4,2-4,5%. Глава Сбербанка считает такой прогноз оптимистичным.


Антон Жилин

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