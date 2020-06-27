Об этом говорят отчёты ЦБ РФ на 1 июня.

Вкладчики решили избавиться от длинных депозитов. Фото: Flickr

25 июня Центральный банк России на своем сайтепоказал отчетность банков на 1 июня. Оказалось, что россияне стали избавляться от длинных депозитов в рублях. Больше всего избавление от них стали показывать Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. В мае длинные вклады утратили больше 150 млрд рублей. Вместо них россияне стали отдавать предпочтение вкладам «до востребования».

Сейчас данные счета довольно востребованы у вкладчиков, а за июнь они выросли практически на 50 млрд рублей. Руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанк Максим Степочкин заявляет, что в данный момент на рынке происходит переток денег с вкладов на накопительные счета. Благодаря этому можно руководить средствами так, как захочется, так как нет ограничений на снятие и пополнение.

Накопительные счета остаются востребованными, потому что иногда они обходят по доходности обычные вклады. Кроме того, ЦБ РФ заявляет, что валютные депозиты увеличились на 700 млн долларов, а в предыдущие месяцы отмечалось лишь снижение.

Кристина Матвеева