С 1 июля в Ростовской области поднимут тарифы на коммунальные услуги

Электроэнергия подорожает на 4%, а вода – на 3,4%.

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1 июля ожидается ежегодное подорожание услуг ЖКХ. Жители Ростовской области с нового месяца будут платить в среднем на 4% больше по каждому показателю. Региональные власти рассказали, сколько будут стоить коммунальные услуги для ростовчан.

Тарифы за электроэнергию поднимут на 4%. Для жителей городской черты, обеспеченных газом, стоимость одного кВт.ч составит 4,11 руб. При сверх норме – 5,75 руб. Для домов с электроплитами и сельских жителей кВт.ч обойдётся в 2,88 руб. или 4,02 руб., за превышение нормы.

Подорожание электричества влечёт за собой рост цен на услуги водоснабжения. В среднем по Ростовской области они вырастут на 3%. Региональное правительство обещает, что максимальное подорожание платёжки за воду не превысит 3,4%.

Новые тарифы на газ ещё не приняты. Их обещают утвердить не позднее 30 июня. Ожидается, что газ для ростовчан подорожает не более чем на 3%. Оплата за отопительные услуги поднимется на 5,6% максимум.

Стоимость ЖКХ растёт ежегодно в июле. Это касается всех регионов России. Однако тарифы определяются на местах. У каждой области могут быть свои показатели. Самыми дорогими считаются Колыма и Камчатка.

Антон Жилин