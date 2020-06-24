Аналитики прогнозируют дефицит нефти в Европе

Добыча сырья сократится раньше, чем снизится его потребление, уверены эксперты.

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Эксперты компании Shift Project привели свой прогноз касательно мирового рынка энергоносителей. Аналитики организации прогнозируют дефицит нефти в Европе, что может привести к резкому скачку потребительских цен.

О выводах экспертов пишет The Guardian — авторы материала напоминают, что почти половина поставок нефти в ЕС происходит из стран бывшего СССР. При этом, аналитики отметили «систематической снижение» темпов добычи. По их мнению, это обусловлено материальным состоянием добывающей отрасли России, и других бывших республик СССР.

Нефтедобыче в африканском регионе в Shift Project тоже дали скептическую оценку. Ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекцией, негативно повлияли на инвестиции в добывающие проекты в Африке, что тоже скажется на уровне добычи.

Считается, что за 2021 год крупным корпорациям удастся оптимизировать производство, сократив потребление нефти почти на четверть. Из-за этого рынок энергоносителей может потерять до 40 млрд долларов. Не исключено, что переход на альтернативные источники энергии приведёт к дополнительным тратам, которые приведут к росту цен.

Стоит отметить, что российские эксперты придерживаются оптимистичных прогнозов. По мнению заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, уровень потребления нефти может вернуться на уровень конца 2019 года уже во второй половине следующего года.

Дмитрий Кошевой