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Новый участок «Силы Сибири» построят за 160 млрд рублей

Сегодня, 12:23

«Стройтранснефтегаз» соединит газопровод с Ковыктинским месторождением.

газ
Фото: Pixabay, Wikipedia

Газовую магистраль «Сила Сибири» планируют достроить до конца 2022 года. Новый участок газопровода обойдётся «Газпрому» в 160 млрд рублей. Строительством займётся компания «Стройтранснефтегаз». Информация опубликована в издании РБК.

На данный момент по трубопроводу газ из Чаяндинского месторождения поступает в Амурскую область и далее в Китай. Новый участок «Силы Сибири» подсоединит к магистрали Ковыктинское месторождение, которое находится в Иркутской области. По плану «Стройтранснефтегаза», газопровод построят менее чем за 3 года. Приблизительная длина нового участка составляет 800 км.

По словам зампреда правления «Газпрома» Виталия Маркелова, Ковыктинское месторождение начнёт работать на полную мощь в 2022 году. Вместе с Чаяндинским, они обеспечат проектную мощность трубопровода «Сила Сибири».

Для «Газпрома» строительство «Силы Сибири» стало самым крупным проектом. Газовая магистраль, поставляющая «голубое» топливо в Китай, проходит сложнейшие ландшафтные и климатические участки. Температура в некоторых местах прохождения трубы опускается ниже 50 градусов. Маршрут газопровода пролегает через сейсмоактивные участки, болотистую местность и зоны вечной мерзлоты. Затраты на строительство «Силы Сибири» превышают триллион рублей.


Антон Жилин

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