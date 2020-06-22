Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

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Пассажирский самолёт МС-21 испытали в режиме аварийного полёта

Авиалайнер 2 часа находился в воздухе с отключённым двигателем.

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Кабмин РФ усиливает поддержку среднему и малому бизнесу

Сегодня, 17:05

Объём бюджетных средств увеличился до 104 млрд рублей.

http://government.ru
Фото: Government

Премьер-министр Михаил Мишустин и Кабмин РФ усиливают поддержку среднему и малому бизнесу. Общий объём субсидий, которые напрямую безвозмездно направляются на поддержку бизнеса увеличился до 104 млрд. Объём субсидий вырос на 23 млрд рублей, поднявшись с 81 млрд рублей.

Премьер утверждает, что количество предпринимателей, которые могут запросить поддержку, уже составило 1 млн 730 тысяч человек на которых приходится около 5 млн работников.

Поддержка направлена тем предприятиям, которые пострадали от коронавируса. Но для получения субсидий следует выполнять условие — оставить минимум 90% работников от их количества на 1 апреля. В этом случае государство за апрель и май предоставит предприятию по 12 130 рублей на каждого сотрудника.


Святослав Суздальский

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