АЭС уступают ветрякам и солнечным батареям в выработке электричества

«Зелёные» электростанции становятся эффективнее и безопаснее.

По данным BP Statistical Review, за 2019 год солнечные, ветряные, гидро- и другие экологичные электростанции обеспечили порядка 10,4% электроэнергии в мире. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — популярная область в энергетике, и за прошедший год они показали себя лучше АЭС в выработке электричества.

В течение года аналитиками наблюдался всемирный прирост потребления энергии, который составил 1,3%. На долю «зелёных» источников энергии из этой суммы пришёлся 41%. АЭС, хоть и уступают ветрякам и солнечным батареям, отставали ненамного: 2,796 петаватт-час против 2,8 петаватт-час у ВИЭ.

Притом наблюдается резкое падение выброса парниковых газов — с 2,1% до 0,5%. Так, по информации газеты The Copenhagen Post, Датское энергетическое агентство прогнозирует полноценный переход на «зелёные» электростанции уже к 2027 году. Однако каменный уголь всё ещё занимает лидирующие позиции в промышленности.

Олег Фёдоров