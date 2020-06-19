В июне на Садовом кольце закрылось 112 торговых точек

Эти магазины и кафе прекратили работу навсегда.

Одни из самых дорогих торговых площадей столицы с недавних пор стали пустовать. По данным сервиса 2ГИС, в июне на Садовом кольце окончательно закрылось 112 торговых точек.

Речь идёт о заведениях, которые прекратили деятельность в период с начала марта по июнь. Наиболее пострадали улицы Арбат и Тверская, о чём говорят данные картографического сервиса. 112 заведений были удалены из справочника по сообщениям пользователям или по заявке владельцев. Это составляет 4% от числа торговых точек центра Москвы.

Так, на самом Садовом кольце закрылось 33 заведения общепита и 22 магазина (продовольственные и непродовольственные), а на Арбате закрылось 10 заведений. Наиболее пострадали кафе и рестораны — 62 заведения закрылось навсегда, а на их место пришло лишь 16 новых. Чуть лучше ситуация в продовольственной торговле — восемь открытых магазинов компенсировали закрытие 14 торговых точек.

Учитывая открытые заведения, ситуация выглядит не так плачевно. На Садовом кольце было открыто 39 новых точек, что компенсировало закрытие прежних. В итоге уровень сокращения количества действующих торговых площадей достиг 3%.

Иначе говоря, снижение доходов населения в период самоизоляции, как и сами ограничения сильно ударили по прибыльности бизнеса. На этом фоне выглядит логичным, что пострадал бизнес в центре столицы, где стоимость аренды традиционно высока, а издержки перестали быть оправданными.

Дмитрий Кошевой