Лукашенко: «Идёт драка за европейский премиальный газовый рынок и наш»

Президент Белоруссии собирается найти альтернативные источники газа.

Александр Лукашенко хочет найти другой источник газа для своей страны. По его словам, в мире нефти хватает (поэтому он ещё в несколько раз дороже заказывал в Норвегии, а потом ещё и «нефтяная война» началась и цены обвалились), и газа тоже в избытке (это если не говорить о стоимости этого газа). И между крупными игроками, утверждает президент: «идёт драка за европейский премиальный газовый рынок и наш».

Лукашенко требует у России снижения цены за газ, ведь ему приходится закупать по контракту тыс. куб. м. газа за 127 долларов, в то время как Германия платит 70 долларов. А ведь Белоруссия импортирует около 20 млрд кубометров газа. Каждый год президент просит снизить цену, но каждый же год председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер напоминает о непогашенных долгах за газ. На 16 июня 2020 год задолженность превышает 165.5 млн долларов. И это если не упоминать, за какую сумму часть газа Лукашенко отправляет в близлежащие страны.

Святослав Суздальский