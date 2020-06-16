Сюжеты:

Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы Белок BAM15 помог мышам похудеть без диеты Помогающий бороться с вирусами белок блокирует восстановление легких Яйцеклетки женщины могут игнорировать некоторые неидентичные сперматозоиды Почему без подготовки нельзя определить болезнь по кашлю Люди способны впадать в «зимнюю спячку» в тяжелые периоды Влияние I и II группы крови на форму заболевания COVID-19 выяснили медики В Краснодарском крае отменяют пропускной режим на междугородние поездки
Главная страница | Экономика | Лукашенко: «Идёт драка за европейский премиальный газовый рынок и наш»

Лукашенко: «Идёт драка за европейский премиальный газовый рынок и наш»

Сегодня, 15:39

Президент Белоруссии собирается найти альтернативные источники газа.

Александр Лукашенко хочет найти другой источник газа для своей страны. По его словам, в мире нефти хватает (поэтому он ещё в несколько раз дороже заказывал в Норвегии, а потом ещё и «нефтяная война» началась и цены обвалились), и газа тоже в избытке (это если не говорить о стоимости этого газа). И между крупными игроками, утверждает президент: «идёт драка за европейский премиальный газовый рынок и наш».

Лукашенко требует у России снижения цены за газ, ведь ему приходится закупать по контракту тыс. куб. м. газа за 127 долларов, в то время как Германия платит 70 долларов. А ведь Белоруссия импортирует около 20 млрд кубометров газа. Каждый год президент просит снизить цену, но каждый же год председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер напоминает о непогашенных долгах за газ. На 16 июня 2020 год задолженность превышает 165.5 млн долларов. И это если не упоминать, за какую сумму часть газа Лукашенко отправляет в близлежащие страны.


Святослав Суздальский

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Белоруссия в июле рискует остаться без российского газа
Белоруссия в июле рискует остаться без российского газа

Газпром имеет право применить санкции к Минску за задолженность.

МЭА прогнозирует падение спроса на газ на 150 млрд кубометров
МЭА прогнозирует падение спроса на газ на 150 млрд кубометров

Спад признан крупнейшим как в 2020 году, так и за всю историю.

Изучение кратеров на дне Баренцева моря будет продолжено из-за метановых трещин
Изучение кратеров на дне Баренцева моря будет продолжено из-за метановых трещин

 Взрывы газа, выходящего из разломов, и стали причиной образования кратеров в прошлом.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости