Глава Минэнерго предложил поднять субсидии на газификацию авто до 60%

Сейчас государство покрывает 30% расходов.

Глава Минэнерго Александр Новак ещё 17 апреля в письме вице-премьеру предложил поднять субсидии на газификацию авто до 60% от стоимости переоборудования – то есть в 2 раза. Плюс к этому ещё и «Газпром газомоторное топливо», являющаяся «дочкой» «Газпрома», добавит 30% расходов в рамках маркетинга. И по итогу владельцу придётся оплатить лишь 10% от итоговой стоимости. Причём отдельным пунктом идёт требование не увеличивать стоимость топлива, так как предложение Новака этому не способствует.

Министр энергетики предполагает, что подобный перевод позволит сэкономить водителям 4-5 млрд рублей в год. Плюс хорошая антикризисная мера для сокращения затрат владельцев на топливо. Особенно это касается самозанятых, малый и средний бизнесы. Хорошим подспорьем для массовой газификации автомобилей станет направление правительством 50 млрд на газомоторную отрасль. Но так как это намечено на 2020-2024 годы, то, скорее всего, принятие закона будут привязывать к началу перевода финансов.

Святослав Суздальский