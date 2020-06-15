«Газпрому» предстоит вернуть Польской PGNiG 1,5 млрд долларов до 1 июля

Такова сумма переплаты за российский газ согласно с Ямальским контрактом 1996 года.
Следует упомянуть, что до этого Стокгольмский арбитраж реализовал требования польской стороны и изменил ценообразование на российский газ для Польши. Исходя из этого у PGNiG теперь есть шанс получить выплаты. Несмотря на решение Стокгольмского арбитража, «Газпром» попытался подать апелляцию в мае, однако оказалось, что решение изменить попросту невозможно. Соглашение было подписано 5 июня 2020 года, поэтому сейчас остается лишь ждать, пока «Газпром» погасит многомиллионный долг.