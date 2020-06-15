Об этом заявил директор хедж-фонда Obey European Inc. Криспин Одей.

Директор хедж-фонда Obey European Inc. Криспин Одей заявил, что центральные банки способны запретить частное владение золотом. Дело в том, что текущую денежную массу придётся чем-то обеспечивать, а драгоценного металла на всё не хватает. Поэтому и отберут у частников золото, в котором они предпочитают хранить свои сбережения.

Пандемия коронавируса привела к тому, что мировая экономика понесла серьёзный ущерб. Для какой-то стабилизации государства пользуются печатными станками и напечатали более 5 трлн долларов. Причём минимум 3,5 трлн напечатали США. А это приведёт к быстрорастущей инфляции и потере государственного контроля над ней.

Святослав Суздальский