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Александр Сафонов: Повышение зарплаты в кризис вызовет безработицу

Сегодня, 17:05

Проректор Финансового вуза раскритиковал идею Жириновского о росте МРОТ.

Владимир Жириновский озвучил предложение увеличить минимальную зарплату до 30 тысяч рублей. Проректору Финансового университета при российском правительстве Александру Сафонову такое предложение кажется популизмом. По его мнению, повышение зарплаты в кризис вызовет рост цен и безработицу.

Александр Сафонов объяснил, что при условиях, предложенных Жириновским, наступит скачок цен. В такой момент может начаться гонка заработной платы и инфляции.

«В условиях кризиса зарплата должна расти сообразно росту производительности труда», — рассказал Сафонов.

Если это правило не соблюсти, то рабочие места будут сокращаться. Работодатели будут вынуждены идти на сокращение штата.

Проректор Финансового вуза считает, что такие высказывания являются популизмом, не связанным с реальной практикой. При этом Сафонов не отрицает, что идея Жириновского заманчива. Политик также предложил ввести зарплатный потолок в 500 тысяч рублей. По словам эксперта, это может негативно отразиться на рынке высококвалифицированных специалистов, которые сейчас получают больше.


Антон Жилин

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