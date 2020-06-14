NEC Energy Solutions уходит с рынка производства аккумуляторов

Компания завершит разработку начатых проектов.

Американская дочерняя компания NEC по производству систем хранения энергии уходит с рынка не только по причине высокой конкуренции. Из-за пандемии во время коронавируса материнская организация NEC Corporation не смогла выгодно продать бизнес.

Руководство NEC сообщило, что на данный момент предприятие имеет контракты по обслуживанию аккумуляторов до 2030 года. Сотрудники сохранят свои рабочие места надолго, потому что NEC завершит разработку всех начатых проектов. Представитель японской компании NEC Corporation заявил, что это подразделение находилось в упадке с 2014 года. Сейчас на рынке производства аккумуляторов все стабильно, но внутри присутствует жесткая конкуренция, которая и стала одной из причин, повлиявших на выход из бизнеса компании в Массачусетсе.

Напомним, что Nippon Electric Corporation основана в Токио еще в 1899 году, как первая компания в Японии для работы с иностранным капиталом. В начале NEC занималась вопросами телефонии и телефонного оборудования. На сегодняшний день, является одной из крупнейших компаний в мире по производству электронной и компьютерной техники, а также средств и способов передачи информации.