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Белоруссия в июле рискует остаться без российского газа

Сегодня, 11:17

Газпром имеет право применить санкции к Минску за задолженность.

Белоруссия задолжала России за газ свыше 150 млн долларов. Хоть официальный Минск этот факт отрицает, страна в июле рискует остаться без газа. Ещё одним фактором «газовой войны» может стать скандал вокруг Белгазпромбанка.

12 июня сотрудники белорусских спецслужб провели обыск в управлении Белгазпромбанка, которым управлял Виктор Бабарико. Он является конкурентом Александра Лукашенко на грядущих выборах президента. В Газпроме смену руководителя финансового учреждения назвали незаконной.

Сразу после этих событий Белоруссии припомнили задолженность за поставки российского газа. По данным Газпрома она составляет 165,57 млн долларов. Однако в Минске утверждают, что государство ничего не должно российской стороне. Правительство требует предоставить расчёты газовой калорийности. Кроме этого, Белоруссия добивается от России снижения цены на поставку голубого топлива. Аналитики отмечают, что Газпром может остановить подачу газа в соседнюю страну уже с 1 июля.


Антон Жилин

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