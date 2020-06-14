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Эксперт Кочетков: Рубль завершил период укрепления

Сегодня, 09:25

На прошлой неделе возрос курс доллара и евро.

После падения курса национальной валюты весной, начало июня дало повод для оптимизма. Эксперт Андрей Кочетков считает, что рубль завершил период укрепления, и дальнейший уровень цен будет колебаться вместе со стоимостью нефти.

Торги в пятницу продемонстрировали новую тенденцию — стоимость доллара превысила психологическую отметку в 70 рублей, а евро прибавило в цене 1,2 рубля, приблизившись в 79,2. Это говорит о завершении периода укрепления, считает эксперт «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

По его словам, дальнейшее укрепление рубля будет зависеть от стоимости нефти марки Brent. Так, за последнюю неделю цена за бочку нормализовалась в районе 40 долларов, что позволило ощутимо вырасти рублю.

Дальнейший рост будет зависим от спроса на нефть. Если мировая экономика быстро восстановится после пандемии, а нефть начнёт дорожать — это положительно скажется на курсе рубля. Правда, рост будет не таким стремительным, отметил эксперт.

Пессимизм финансистов Федеральной резервной системы США тоже скажется на валютном рынке. Несмотря на заявленном стимулировании рынка, аналитики ждут падения экономики США на 6,5%, что тоже снизит спрос на нефть.

Андрей кочетов считает, что в ближайшее время стоимость рубля останется в категории «до 70». По мнению эксперта, доллар будет стоить 68,25-69,75 рублей.


Дмитрий Кошевой

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