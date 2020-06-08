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Главная страница | Экономика | Бывшие сотрудники «Тинькофф Банка» основали финансовый сервис в Европе

Бывшие сотрудники «Тинькофф Банка» основали финансовый сервис в Европе

Сегодня, 15:36

Стартап Vivid Money сможет составить конкуренцию системе Revolut, считает основатель банка.

Новый финтех-сервис был запущен в Германии. Бывшие сотрудники «Тинькофф Банка» основали финансовый сервис в Европе, используя наработки немецкого SolarisBank и инвестиции TCS Group.

Основателями стартапа стали бывшие вице-президенты «Тинькофф Банка» — Александр Емешев и Артем Яманов. Сервис Vivid Money основан на лицензированной платформе SolarisBank, позволяющей работать с Visa.

Новый стартап позволяет управлять личными финансами, анализировать движение личных финансов, и менять валюту. В будущем основатели сервиса планируют внедрить в него возможности для инвестирования. Функционал сервиса схож с возможностями Revolut, что послужило поводом для сравнения двух платформ.

Стоит отметить, что основатели Vivid Money покинули «Тинькофф Банк» для работы над собственным проектом. Тем не менее, TSC Group (материнское общество «Тинькофф Банка») является основным инвестором стартапа. Сумма вложений не известна, но ранее представители TCS Group Holding заявляли о готовности вложить в предприятие €25 млн.


Дмитрий Кошевой

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