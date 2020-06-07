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Эксперт прогнозирует рост доллара в ближайшие недели

Сегодня, 16:46

Курс рубля будет нестабилен и одной из причин станет выход сраны из карантина.

Глава подразделения аналитического контента «БКС Брокер» Иван Копейкин назвал шесть факторов, которые повлияют на валютный рынок в России. Эксперт прогнозирует рост доллара до 73 рублей в ближайшие недели.

Согласно экспертному мнению, рубль будет терять позиции после того, как страна начнёт выходит из карантинного режима. Это один из главных показателей, ведь увеличится спрос на импортную продукцию. А вот экспорт будет не так востребован.

Вторая причина, по мнению аналитика Ивана Копейкина, связана с сокращением продажи валюты по установленным бюджетным правилам. Это связано с ростом цены на нефть. Из этого фактора возникает и третья причина нестабильности рубля — спрос на черное золото поменяет котировки и тогда произойдёт рост производства нефти сланцевыми предприятиями из-за повышения цен.

Четвертый фактор зависит от процентных ставок в России, которые становятся меньше, тем самым понижая спрос на облигации и рубль.

Пятая причина роста доллара и нестабильности национальной валюты связана с экономическими волнениями в мире. Речь и идёт о торговом противостоянии США и Китая.

Последний фактор, который по прогнозам эксперта аналитического контента «БКС Брокер» может помешать укрепиться рублю — это вероятность второй волны коронавирусной пандемии ближе к осени. В этом случае, российская валюта ослабит позиции от 3 до 8%. Насколько курс просядет будет зависеть от правительственных действий и числа заражённых в России на Covid-19.

Говоря о стабилизации национальной валюты, Иван Копейкин отметил, что сейчас курс держится благодаря тому, как поэтапно из карантина выходят развитые страны и не резкому скачку цен за баррель нефти. Также важную роль на финансовом рынке играют и новости об исследованиях и созданию вакцин от коронавируса.


Ирен Громова

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