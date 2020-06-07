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Главная страница | Экономика | «Газпром» намерен заключить сделку на покупку труб на 100 млрд рублей

«Газпром» намерен заключить сделку на покупку труб на 100 млрд рублей

Сегодня, 12:52

Выигравший тендер поставщик до 2022 года по условиям договора предоставит 1,279 млн тонн продукции.

ООО «Газпром инвест» объявил конкурс на выбор поставщика труб, итоги которого предварительно огласят 16 июня. В ближайшие 2 года компания готова заплатить 100 млрд рублей, что сделает соглашением самым затратным в истории компании.

По итогам тендера «Газпром» намерен заключить сделку на покупку труб большого диаметра по предварительным подсчётам на 98,402 млрд рублей. Компания готова выложить за 1 тонну продукции 76,93 тыс. рублей.

До 2022 года закупленными трубами должны будут снабдить предприятия ООО «Газпром инвест» в Романово, Рыздвяном, Бугуруслане и Ухте.

С начала реформы закупочного блока предстоящая сделка будет самой крупной в компании с 2018 года. До того времени «Газпром» заключил контракты на сумму 157 млрд рублей, но сделки были рассчитаны на долгосрочный период на будущее.


Ирен Громова

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