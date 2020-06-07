«Газпром» намерен заключить сделку на покупку труб на 100 млрд рублей

Выигравший тендер поставщик до 2022 года по условиям договора предоставит 1,279 млн тонн продукции.

ООО «Газпром инвест» объявил конкурс на выбор поставщика труб, итоги которого предварительно огласят 16 июня. В ближайшие 2 года компания готова заплатить 100 млрд рублей, что сделает соглашением самым затратным в истории компании.

По итогам тендера «Газпром» намерен заключить сделку на покупку труб большого диаметра по предварительным подсчётам на 98,402 млрд рублей. Компания готова выложить за 1 тонну продукции 76,93 тыс. рублей.

До 2022 года закупленными трубами должны будут снабдить предприятия ООО «Газпром инвест» в Романово, Рыздвяном, Бугуруслане и Ухте.

С начала реформы закупочного блока предстоящая сделка будет самой крупной в компании с 2018 года. До того времени «Газпром» заключил контракты на сумму 157 млрд рублей, но сделки были рассчитаны на долгосрочный период на будущее.

Ирен Громова