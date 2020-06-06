Банки просят отсрочить полный переход на российский софт до 2023 года

В противном случае страна рискует понести убытки на несколько миллиардов рублей.

Согласно анализу Национального совета финансового рынка (НСФР), важно рассмотреть возможность отсрочить полный переход банков на российский софт до 1 января 2023 года. Банки просят отсрочить срок, ведь замена оборудования и ПО для финансовых учреждений потребует внушительные затраты, что отразиться на их работе и стабильности.

На официальном сайте НСРФ сообщается, что перевод владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ), в том числе и финансовых организаций, на российское ПО до 2021 года затруднит финансовое положение объектов. Если следовать плану, составленному на основании указа президента РФ, то это понесёт финансовые убытки. Сроки, указанные правительством, слишком короткие для того, что бы вовремя приобрести оборудование и оснастить предприятия нужными программами. Поэтому анализ предполагает более подходящий срок реализации плана: переорганизация предприятий на использования российского софта до января 2023 года , а на переоборудование — до января 2025 года.

Также НСФР рекомендует уточнить однозначное понятие трактовки «преимущественное использование российского ПО». Это нужно для того, чтобы избежать различий в понимании этого пункта. То есть обозначить, что отечественный софт будет иметь аналогичную с использованием на предприятиях КИИ админ-панель.

Ирен Громова