Банк России: В мае МФО стали чаще обращаться к коллекторам

Объём задолженности по кредитам вырос до 51,3 млрд рублей.

Микрофинансовые организации (МФО) стали чаще обращаться в коллекторские компании. К такому выводу пришёл Банк России, проведя детальное исследование.

После нерабочего апреля, в мае, россияне начали активно обращаться в МФО за кредитными займами. В Центральном Банке обратили внимание, что портфель задолженностей у кредиторов сократился на 5%. По мнению специалистов ЦБ, это может означать, что МФО активно обращаются к коллекторам и продают им долги.

По словам Эльмана Мехтиева, руководителя Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, процесс продажи долгов является естественным.

«После периода затишья всегда ожидается всплеск активности. В первые недели коронавирусного кризиса все занимались насущными проблемами, а потом вернулись к привычной практике», — объяснил Мехтиев.

Под конец мая появилась информация, что почти 41% россиян не возвращают кредит микрофинансовым организациям. Общая сумма задолженности на 1 мая составляла 51,3 млрд рублей. Это треть от всех задолженностей по стране.

С первого дня 2020 года вступил в силу закон о работе коллекторов. Взыскателям долгов запрещается использовать скрытые номера, писать сообщения и совершать звонки до 8 утра и после 22 вечера. Кроме того, разрешение на обращение МФО к коллекторам в случае просрочки по кредиту должно быть заранее оговорено в договоре.

Антон Жилин