Apple побила собственный рекорд стоимости

Цена одной акции компании достигла $331,5.

5 июня Apple пережила исторический момент. Компания побила собственный рекорд стоимости. Издание MarketWatch отмечает, что IT-гигант полностью восстанавливается после резкого мартовского спада.

К вечеру 5 июня цена одной акции Apple Inc. добралась до отметки в $331,5. Для корпорации из Купертино это исторический рекорд. Предыдущий был зафиксирован 12 февраля, когда на момент закрытия акции оценивались в $327,20. После этого в марте у Apple Inc. случился спад, связанный с пандемией коронавируса. Акции упали до $212,61. Теперь, по мнению аналитиков из MarketWatch, компания полностью восстанавливается.

Экономический эксперт Даниэль Айвз считает, что стоимость одной акции Apple Inc. в скором времени достигнет $425. Аналитик связывает это с новым смартфоном.

«Корпорация имеет высокие шансы повысить цену, благодаря выходу новых iPhone 12 с поддержкой 5G», - сказал Даниэль Айвз.

Компания традиционно представляет новую продукцию в сентябре, но в нынешнем году презентацию могут отложить на более поздний срок.

Антон Жилин