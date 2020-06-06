Московские выпускники напишут сочинение 8 июня для получения допуска к ЕГЭ

От редактора

Московские выпускники напишут сочинение 8 июня для получения допуска к ЕГЭ

В итоговом сочинении также примут участие выпускники и студенты средних специальных учебных…

Почему Blizzard рискует обанкротить себя политической активностью

Мнение

Почему Blizzard рискует обанкротить себя политической активностью

Пытаясь угодить всем трендам и протестам, компания наносит вред своей репутации.

Apple побила собственный рекорд стоимости

Мнение

Apple побила собственный рекорд стоимости

Цена одной акции компании достигла $331,5.

Сюжеты:

Высокие запросы Безрукова и его отказ от съемок в «Бригаде-2» лишил фильм последнего шанса на успех Китайский закон о национальной безопасности провоцирует холодную войну между Гонконгом и США Екатерина Скулкина выбрала карьеру, «отодвинув» сына на «второй план» Новая вспышка на Солнце приведёт к увеличению магнитных бурь В МФТИ открыли новый способ лечения рака желудка В MIT создали «мягких» роботов, способных собирать чипсы Физики знают, как создать вещество из света Отсутствие реальных запасов нефти провоцирует ежегодный рост цен на автомобильное топливо СМИ: Государственные пособия в размере МРОТ вогнали бизнесмена, пожелавшего остаться анонимным, в долги Медики назвали самые вредные сыры при гипертонии Ученые объяснили, при каком условии собака спасет своего хозяина Ученые Бурятии и Приморья создали экологичный токопроводящий бетон
Главная страница | Экономика | Apple побила собственный рекорд стоимости

Apple побила собственный рекорд стоимости

Сегодня, 09:32

Цена одной акции компании достигла $331,5.

5 июня Apple пережила исторический момент. Компания побила собственный рекорд стоимости. Издание MarketWatch отмечает, что IT-гигант полностью восстанавливается после резкого мартовского спада.

К вечеру 5 июня цена одной акции Apple Inc. добралась до отметки в $331,5. Для корпорации из Купертино это исторический рекорд. Предыдущий был зафиксирован 12 февраля, когда на момент закрытия акции оценивались в $327,20. После этого в марте у Apple Inc. случился спад, связанный с пандемией коронавируса. Акции упали до $212,61. Теперь, по мнению аналитиков из MarketWatch, компания полностью восстанавливается.

Экономический эксперт Даниэль Айвз считает, что стоимость одной акции Apple Inc. в скором времени достигнет $425. Аналитик связывает это с новым смартфоном.

«Корпорация имеет высокие шансы повысить цену, благодаря выходу новых iPhone 12 с поддержкой 5G», - сказал Даниэль Айвз.

Компания традиционно представляет новую продукцию в сентябре, но в нынешнем году презентацию могут отложить на более поздний срок.


Антон Жилин

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
В США краденые iPhone перестали работать
В США краденые iPhone перестали работать

Apple заблокировала устройства, похищенные во время погромов.

Австралия установила рекорд скорости интернета через оптический чип
Австралия установила рекорд скорости интернета через оптический чип

 Благодаря 44,2 терабит в секунду пользователь может скачать 1000 фильмов мгновенно.

LG увеличит поставки дисплеев для Apple из-за популярности iPad
LG увеличит поставки дисплеев для Apple из-за популярности iPad

Спрос увеличился из-за перехода на дистанционное обучение и работу.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости