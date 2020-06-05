Ограничения вызовут сложности для пользователей платежных средств социальной направленности.

По мнению банков, запрет на пополнение может создать ряд проблем и для финансовых организаций и для россиян из-за коронавируса. Среди главных трудностей банки называют отсутствие возможности проведения полной идентификации человека без его физического присутствия в отделении и необходимость настройки дистанционных каналов для упрощённой идентификации, для чего нужны профильные специалисты на рабочих местах и дополнительные финансовые средства.

Учитывая указанные сложности, Ассоциация банков «России» предложила главе ЦБ Набиуллиной рассмотреть возможность перенести на февраль следующего года вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ). Таким образом, с августа 2020 будет запрещено пополнение анонимных электронных кошельков налом. Однако ЦБ отказал в переносе запрета на пополнение анонимных кошельков налом.

На прошение банков поступил ответ, что закон был принят еще год назад, поэтому у финансовых организаций было достаточно времени, чтобы подготовиться к реализации необходимых изменений даже с учетом карантина. Поэтому через два месяца, в рамках запрета на пополнение анонимных кошельков, нельзя будет пополнять налом транспортные карты, карты для школьников и другие социальные средства.

Шура Альтшуль