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Xiaomi вытесняет Huawei с европейских рынков смартфонов

Сегодня, 12:50

Коронавирус помог перераспределить доли продаж.

Китайская компания Xiaomi вытесняет Huawei с рынков смартфонов в Европе. Хотя бы тем, что за первый квартал нарастила объёмы продаж почти в 3 раза. Это ей принесло 4 место, по данным аналитиков Counterpoint.

Лидерство держит Samsung с 29% процентами, Huawei же спустилась на 3 место с 16%. А так как место пустым не бывает – туда пришла Apple с долей в 22%. Xiaomi же очутилась поднялась на 11 место вместо 4. Эксперты полагают, что компания переманивает покупателей прежде всего тем, что у неё нет проблем со смартфонами в отличие от Huawei.

Среди европейских рынков самый сильный «антирост» показала Италия – 27%. Впрочем, падение доходов компенсировали более агрессивной сетевой рекламой и, по сути, основной удар на себя приняли офлайн-магазины.


Святослав Суздальский

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