Регионы России потеряют 40,5 млрд рублей из-за списания налогов

Деньги потеряны во II квартале от пострадавших от коронавируса отраслей.

Аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова в своих расчётах отталкивались от показателей налогоплательщиков II квартала 2019 года. Суммарно регионы России потеряют 40,5 млрд рублей.

По процентному соотношению больше всего нехватка денег сказалась на Волгоградской области и Севастопольской. Расчётные потери в период апрель-июнь — это 6% для Волгограда (1,7 млрд р.) и 4,45% для Севастополя (417 млн р.).

В денежном эквиваленте потеря доходов сильнее всего скажется на Москве — всего 1,24%, но 8,5% млрд р. В области ожидается потеря на 2,7 млрд, или 1,45% от общих доходов за квартал.

В других крупных городах также заметные потери: Санкт-Петербург потеряет 2,6 млрд, Астраханская область недополучит 455 млн р., в Крыму будет нехватка 1 млрд.

Исходя из этих расчётов, аналитики предполагают наихудшие сценарии. Екатерина Новикова из РЭУ предположила, что речь может зайти и о госфинансировании регионов на 500 млрд рублей. В противном случае из-за списания налогов нехватка бюджета может негативно повлиять на развитие 70 регионов.

Ангелина Соколовская