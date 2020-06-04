Американский The Drive назвал бомбардировщики В-1В проблемой для ВМФ России

От редактора

Американский The Drive назвал бомбардировщики В-1В проблемой для ВМФ России

ВВС США провели учения в Черном море по запуску ракет, предназначенных для поражения надводных…

Регионы России потеряют 40,5 млрд рублей из-за списания налогов

Мнение

Регионы России потеряют 40,5 млрд рублей из-за списания налогов

Деньги потеряны во II квартале от пострадавших от коронавируса отраслей.

На развязке МКАД и Волоколамского шоссе построят помост

Мнение

На развязке МКАД и Волоколамского шоссе построят помост

Строить будут сразу три эстакады.

Сюжеты:

Екатерина Скулкина выбрала карьеру, «отодвинув» сына на «второй план» Новая вспышка на Солнце приведёт к увеличению магнитных бурь В МФТИ открыли новый способ лечения рака желудка В MIT создали «мягких» роботов, способных собирать чипсы Физики знают, как создать вещество из света Отсутствие реальных запасов нефти провоцирует ежегодный рост цен на автомобильное топливо СМИ: Государственные пособия в размере МРОТ вогнали бизнесмена, пожелавшего остаться анонимным, в долги Медики назвали самые вредные сыры при гипертонии Ученые объяснили, при каком условии собака спасет своего хозяина Ученые Бурятии и Приморья создали экологичный токопроводящий бетон Зоозащитники предупредили, чем опасно для кошек расставание с хозяином Археологи нашли на дне Нила мифический город фараонов
Главная страница | Экономика | Регионы России потеряют 40,5 млрд рублей из-за списания налогов

Регионы России потеряют 40,5 млрд рублей из-за списания налогов

Сегодня, 10:57

Деньги потеряны во II квартале от пострадавших от коронавируса отраслей.

Аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова в своих расчётах отталкивались от показателей налогоплательщиков II квартала 2019 года. Суммарно регионы России потеряют 40,5 млрд рублей.

По процентному соотношению больше всего нехватка денег сказалась на Волгоградской области и Севастопольской. Расчётные потери в период апрель-июнь — это 6% для Волгограда (1,7 млрд р.) и 4,45% для Севастополя (417 млн р.).

В денежном эквиваленте потеря доходов сильнее всего скажется на Москве — всего 1,24%, но 8,5% млрд р. В области ожидается потеря на 2,7 млрд, или 1,45% от общих доходов за квартал.

В других крупных городах также заметные потери: Санкт-Петербург потеряет 2,6 млрд, Астраханская область недополучит 455 млн р., в Крыму будет нехватка 1 млрд. 

Исходя из этих расчётов, аналитики предполагают наихудшие сценарии. Екатерина Новикова из РЭУ предположила, что речь может зайти и о госфинансировании регионов на 500 млрд рублей. В противном случае из-за списания налогов нехватка бюджета может негативно повлиять на развитие 70 регионов.


Ангелина Соколовская

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Сбербанк поддержит «Аэрофлот» льготным кредитом в 3 млрд рублей
Сбербанк поддержит «Аэрофлот» льготным кредитом в 3 млрд рублей

Авиакомпания расходует деньги на погашение зарплаты и технические нужды.

В Forbes назвали самых успешных бизнесменов недели
В Forbes назвали самых успешных бизнесменов недели

Больше всех заработал владелец Louis Vuitton Moet Hennessy.

Петербург получит более 240 млн рублей для малого и среднего бизнеса
Петербург получит более 240 млн рублей для малого и среднего бизнеса

Ещё 271 млн предпринимателям выделят в качестве помощи пострадавшим из-за ограничений в период коронавируса.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости