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Главная страница | Экономика | Польша хочет оштрафовать «Газпром» на 50 млн евро

Польша хочет оштрафовать «Газпром» на 50 млн евро

Сегодня, 12:27

Дело заводится польским антимонопольным комитетом.

Тяжба тянется с 2018 года – польский регулятор UOKiK обвинил несколько компаний, строящих «Северный поток-2», в том, что они финансируют проект без юридического дозволения самой Польши. Это, по их словам, сужает выбор поставщиков газа. И вот продолжение. В этот раз Польша хочет оштрафовать «Газпром» на 50 млн евро.

В UOKiK сообщают, что потребовали документы у «Газпрома», связанные с логистикой «Северного потока-2», но российская компания проигнорировала требования. По словам главы ведомства, Томаша Хрустны, «Газпром» игнорировал их неоднократно. Поэтому UOKiK и угрожают штрафом в 50 млн евро. Если, конечно, российская компания не предоставит требуемое.


Святослав Суздальский

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