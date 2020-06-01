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Главная страница | Экономика | TelecomDaily: После выхода из карантина 30% российских салонов связи закроются

TelecomDaily: После выхода из карантина 30% российских салонов связи закроются

Сегодня, 12:17

Пандемия COVID-19 ухудшила платежеспособность населения, и способствовала падению спроса на новые телефоны.

85% респондентов издания TelecomDaily высказало мнение, что после выхода из карантина закроются 30% от общего числа российских салонов связи. 40% опрошенных считает, что к таким последствиям приведет, в первую очередь, падение платежеспособности населения.

Вторым, не менее важным фактором, респонденты называют образовавшийся в обществе высокий уровень неопределенности. Неопределенности в понимании будущего вектора развития российской экономики.

Но еще до объявления ВОЗ пандемии COVID-19 рынок розничных продаж мобильных устройств в РФ был значительно «перегрет». Такое мнение TelecomDaily высказали респонденты из числа собственников и руководителей торговых точек. Даже без фактора коронавируса часть магазинов к концу 2020 года была бы закрыта. Не последнюю роль в этом сыграло бы развитие интернет-торговли.

По мнению половины опрошенных, на восстановление данного сегмент рынка уйдет около двух лет. И только 23% считают, объемы продаж мобильных устройств выйдут на докарантинный уровень всего за год.


Владимир Лазневой

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