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В Forbes назвали самых успешных бизнесменов недели

Сегодня, 17:00

Больше всех заработал владелец Louis Vuitton Moet Hennessy.

Авторитетное экономическое издание Forbes всегда мониторит доходы крупных предпринимателей. В журнале назвали самых успешных бизнесменов недели. С 21 по 28 мая им удалось заработать больше остальных.

Возглавил рейтинг Forbes Бернар Арно. Ему принадлежит группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy. По данным издания, за прошедшую неделю Бернару Арно удалось преодолеть отметку в $100 млрд , заработав $8,1 млрд чистой прибыли. LVMH занимается производством элитной брендовой одежды, аксессуаров и спиртных напитков.

Следующим в списке Forbes оказался Амансио Ортега. Ему принадлежит испанская компания Inditex, магазины которой реализуют одежду и товары для дома. Состояние Амансио Ортеги увеличилось на $4,9 млрд. На $1 млрд меньше удалось заработать Уоррену Баффетту. Инвестор из Соединённых Штатов замкнул тройку лидеров.

Остальным бизнесменам из «десятки» Forbes удалось заработать $33,6 млрд на всех. К ним журнал отнёс Тадаси Янаи из Uniqlo, Карлоса Слима из Grupo Carso, представителя Kering Франсуа Пино, владельца Luxottica Леонардо дель Веккио, Франсуаза Бетанкура-Майерса из L’Oreal, Хорхе Паоло Леманна из 3G Capital и представителя Keyence Такэмицу Такидзаки.


Антон Жилин

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