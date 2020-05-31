Аналитики Bloobmerg предрекают США рост безработицы

О «новой Великой депрессии» говорят эксперты Bloomberg Economics.

В преддверии публикации регулярного отчёта Министерства труда США, эксперты решили спрогнозировать экономические показатели. Так, аналитики Bloomberg Economics предрекают США рекордный рост безработицы.

Отчёт, который планируется обнародовать в следующую пятницу, укажет на рост безработицы — этот показатель может достичь 19,6 процента, считают эксперты. Если прогноз сбудется, это будет самый высокий уровень безработицы в США за последнее столетие. Для сравнения — в худшие годы Великой депрессии уровень безработицы достигал 25%.

Вместе с тем, аналитики считают, что кризис на рынке труда не продлится долго. До конца 2020 года количество безработных может снизиться почти вдвое, уверены эксперты.

Напомним, катализатором повышения уровня безработицы стала совокупность факторов. Так, резкое снижение цен на нефтяном рынке привело к волнениям финансовых рынков. Это усугубила пандемия, которая привела к снижению темпов производства и потребления.

Подобная ситуация коснулась не только США. Так, безработица в Германии превысила уровень кризисного период 2008 года.

Дмитрий Кошевой