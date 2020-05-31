Заседание ОПЕК+ может пройти уже на следующей неделе

Перенести встречу на 4 июня предложили представители Алжира.

По предложению Мохаммеда Аркаба, алжирского министра топлива и энергетики, заседание стран ОПЕК+ может пройти раньше запланированного. Если участники согласятся, встреча пройдёт уже на следующей неделе в четверг. Информация сообщается агентством S&P Global Platts.

В S&P Global Platts озвучили информацию, что министр Мохаммед Аркаб в субботу отправил представителям стран ОПЕК+ письмо. В нём чиновник из Алжира попросил в воскресенье определиться с датой проведения заседания. Предлагается заменить выбранное 9 и 10 июня на более ранний срок — 4 июня.

В таком варианте есть сложность. Если встреча пройдёт 4 июня, то дальнейшая судьба сделки неофициального формата ОПЕК+ не сможет опираться на независимых аналитиков ОПЕК. Они предоставляют информацию о состоянии нефтяного рынка, пока официальные данные отсутствуют. Зато в таком случае страны успеют сформировать программу июльских поставок.

ОПЕК+ считается неофициальным форматом Организации стран — экспортёров нефти. Он был образован в 2016 году Россией, Казахстаном, Мексикой, Азербайджаном, Бахрейном, Малайзией, Брунеем, Суданом, Оманом и Южным Суданом.

Антон Жилин