С 1 июня начинает действовать закон о единовременной выплате детям от 3 до 16 лет

От редактора

С 1 июня начинает действовать закон о единовременной выплате детям от 3 до 16 лет

Сумма пособия составит 10 тысяч рублей.

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С 1 июня начинает действовать закон о единовременной выплате детям от 3 до 16 лет

Сегодня, 09:48

Сумма пособия составит 10 тысяч рублей.

С завтрашнего дня все дети от 3 до 16 лет имеют право получить единовременное пособие 10 тысяч рублей. Соответствующий закон начинает действовать с 1 июня 2020 года. В Пенсионном фонде России объяснили, как правильно оформить заявление.

Закон о единовременной выплате детям от 3 до 16 лет касается каждой семьи. Доходы родителей не имеют значения. Подать заявление на пособие можно на сайте «Госуслуг». Данные свидетельства о рождении указывать не нужно. Понадобится только номер актовой записи в документе. Банковские реквизиты должны принадлежать тому, кто подаёт заявление.

Законы, вступающие в действие с 1 июня, коснутся и пенсионеров. Пожилые люди, получающие страховую пенсию по старости и отметившие в мае 80 лет, могут рассчитывать на прибавку в размере 5?686,25 руб. Всем пенсионерам полагаются дополнительные выплаты за режим самоизоляции. Их размеры следует уточнять в региональных отделениях Пенсионного фонда.


Антон Жилин

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