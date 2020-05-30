Петербург получит более 240 млн рублей для малого и среднего бизнеса

Ещё 271 млн предпринимателям выделят в качестве помощи пострадавшим из-за ограничений в период коронавируса.

Петербург получит субсидию в размере более 240 млн рублей из федерального бюджета для поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сказано в постановлении, подписанном между Минэкономразвитием и губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Пресс-служба Смольного также выпустила заявление о том, что на поддержку предпринимателей Петербург выделит ещё 270,9 млн рублей. Средства должны возместить часть потерь, которые наступили в результате введения ограничительных мер из-за коронавируса.

Ранее правительство Петербурга направило в Минэкономразвития заявки на получение из федерального бюджета более 1 млрд рублей для развития фондов кредитования и государственных микрофинансовых организаций.

Шура Альтшуль