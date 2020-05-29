Поставки выросли до рекордных с 2016 года 1,6 млн баррелей в день.

Импорт нефти в США за последнюю неделю увеличился на 1 млн баррелей в сутки, в то время как производство сырья внутри страны упало, сообщает международное издание Financial Times.

По итогам прошлой недели выкачка нефти в США с 13 млн в сутки снизилась до 10 млн баррелей. Причиной тому то обстоятельство, что к берегам США прибыли судна с нефтью из Саудовской Аравии. Глава консалтингового агентства Energy Aspects Амрита Сен рассказывает, что «армада» сырья отправлена в США ещё в апреле в условиях мировой войны цен за нефть. Уже в мае в Саудовской Аравии было падение показателей суточной добычи нефти — до 8,5 млн баррелей, тогда как США сейчас оценила значимость поставок саудовского сырья, заказанного по апрельским условиям.

Рост импорта нефти в США связан с резким ухудшением сланцевой отрасли в стране. Падение нефтяного производства увеличивает необходимость в сырье из других стран, что влияет на экономику США и ситуацию в мире. Запас импортным сырьём влияет на новые показатели котировок на нефть. Однако этого не достаточно, чтобы поднять цену до приемлемых в этой сфере 50 долларов и выше за баррель.

Несмотря на прибывшие судна с нефтью из Саудовской Аравии, главным поставщиком сырья для Америки остаётся Канада. На прошлой неделе импорт вырост на 11%, то есть на 3,27 миллиона баррелей в сутки. Также США покупает сырьё у Мексики, откуда по состоянию на 22 мая США импортировали до 855 тысяч баррелей. Поставки нефти в США из Ирака увеличились втрое, что составило за день до 422 тысячи баррелей.

Ирен Громова