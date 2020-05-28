Объёмы поставки газа россиянам снизятся почти на 6%

Газ в 2020 снизится в объёмах по сравнению с прошлым годом.
Поставки газа через ПАО «Газпром» будут снижены на 5,8%. Потребителям планируют доставить 226,1 млрд куб. м вещества.
Для сравнения, в 2019 году было поставлено всего 240 млрд куб. м топлива. Эти показатели на 1,7% ниже количества 2018 года.
О том, что объёмы газа будут снижены, сообщил Виталий Маркелов, зампредседателя Газпрома.
Решение связано в первую очередь с погодой. Если зима приходит поздно и уходит рано, есть резон расходовать ресурсы экономно. Россияне не будут ощущать сильную нехватку сырья благодаря погодныам условиям. Таким образом и потребитель не будет переплачивать без необходимости, и какое-то количество газа будет сохранено на следующий этап.
Исходя из сообщения, не сезонные предприятия будут получать газ в своём обычном объёме, поскольку урезание объёмов коснётся в первую очередь жилого сектора.