Объёмы поставки газа россиянам снизятся почти на 6%

Газ в 2020 снизится в объёмах по сравнению с прошлым годом.

Поставки газа через ПАО «Газпром» будут снижены на 5,8%. Потребителям планируют доставить 226,1 млрд куб. м вещества.

Для сравнения, в 2019 году было поставлено всего 240 млрд куб. м топлива. Эти показатели на 1,7% ниже количества 2018 года.

О том, что объёмы газа будут снижены, сообщил Виталий Маркелов, зампредседателя Газпрома.

Решение связано в первую очередь с погодой. Если зима приходит поздно и уходит рано, есть резон расходовать ресурсы экономно. Россияне не будут ощущать сильную нехватку сырья благодаря погодныам условиям. Таким образом и потребитель не будет переплачивать без необходимости, и какое-то количество газа будет сохранено на следующий этап.

«Снижение поставок газа отмечается в основном по предприятиям электроэнергетики, коммунально-бытового комплекса и населению, потребление газа которыми носит ярко выраженный сезонный характер», — добавил он.

Исходя из сообщения, не сезонные предприятия будут получать газ в своём обычном объёме, поскольку урезание объёмов коснётся в первую очередь жилого сектора.

Ангелина Соколовская