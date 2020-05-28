Губернатор Воронежской области заявил о росте зарплат на 8,6%

Суммы выросли благодаря росту поступлений от налогов.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о росте зарплат за 2019 год на 8,6%. Он связывает увеличение доходов населения с ростом поступлений в бюджет, который вырос пропорционально. При этом глава области отметил, что увеличение роста оплаты труда стабильно происходит уже третий год с 2017 и в среднем показывает 8%.

На заседании областного правительства 27 мая об исполнении бюджета Гусев отметил, что рациональный подход к статьям расходов позволил успешно выполнить бюджет 2019 года. Также глава области обратил внимание, что задача по двукратному увеличению роста зарплат над показателями инфляции и выразил надежду, что этот результат будет достигнут и в 2020 году, несмотря на некоторые трудности объективного характера.

Основанием для оптимистичный настроений стали результаты сбора налогов за 1 квартал. Перед правительством поставлена задача выработать меры по борьбе с безработицей и снижению уровня безработицы.

Шура Альтшуль