Жители Тулы за сутки отдали мошенникам 1,7 миллиона рублей

От редактора

Жители Тулы за сутки отдали мошенникам 1,7 миллиона рублей

Деньги были похищены с банковских карт.

Собчак останется без дешёвых кредитов из-за исключения ее компании из шорт-листа

Мнение

Собчак останется без дешёвых кредитов из-за исключения ее компании из шорт-листа

Грандиозные бизнес-планы крабовой королевы могут рухнуть.

Глава МИД КНР призывает США к «мирному сосуществованию»

Мнение

Глава МИД КНР призывает США к «мирному сосуществованию»

Дипломат отметил, что у Китая нет намерений конкурировать с США.

Сюжеты:

Магазины одежды после пандемии откроются, но без примерочных «Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные
Главная страница | Экономика | Собчак останется без дешёвых кредитов из-за исключения ее компании из шорт-листа

Собчак останется без дешёвых кредитов из-за исключения ее компании из шорт-листа

Сегодня, 14:03

Грандиозные бизнес-планы крабовой королевы могут рухнуть.

Правительственная комиссия исключила ГК «Монерон», бенефициаром которого является Ксени Собчак, из шорт-листа (список системообразующих предприятий), о чём указано в протоколе 18 мая. Это означает, что Ксения Собчак останется без дешёвых кредитов и её планы на крабовую империю придётся пересмотреть.

О том, что Ксения Собчак рассчитывала на дешёвые кредиты, можно было предположить ещё в конце апреля, когда в «Ведомостях» сообщили о включении Монерона в правительственный шорт-лист, о чём ходатайствовала мать Ксении, сенатор от Тувы Людмила Нарусова. Но возникли «непредвиденные» трудности.

Обязательным условием включения предприятий рыбопромысла в шорт-лист является выручка за последний отчётный период больше 20 млрд рублей. Что оказалось вполне по зубам Монерону, который задекларировал в 2019 году сумму превышающую норматив на три млрд. Таким образом, Ксения Собчак могла бы рассчитывать на государственную помощь и доступ к дешевым кредитам. Но в 2020 году предприятие уже не сможет выполнить норматив шорт-листа.

Если сравнить добычу Монерона за 2019 и 2020 годы, то окажется что она упадёт с 19 тысяч тонн крабов в год до 10. А такая квота закрепляется за предприятиями на годы вперед. Таким образом, в этом году Монерон сможет показать выручку на уровне максимум 13 млрд рублей (по курсу на 24 мая), что на 10 млрд меньше прошлогодней. Это автоматически исключает компанию Собчак из шорт-листа и она останется без дешёвых кредитов.

Однако это не значит, что Ксения Собчак не станет бороться за свою крабовую империю. После исключения Монерона Людмила Нарусова предприняла первые шаги против исключения компании дочери из правительственного списка. Она заявила, что Монерон может увеличить свою квоту, скупая другие компании по крабодобыче или участвуя в аукционах, но при условии, что государство выставит оставшиеся квоты на аукцион. Приобрести их можно только за счёт займов, поэтому с этого момента участие Людмилы Нарусовой обретает понятные цели: из-за исключения компании Ксении Собчак из шорт-листа она останется без дешёвых кредитов.


Шура Альтшуль

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Ксения Собчак показала позитивное фото с сыном в неожиданном амплуа
Ксения Собчак показала позитивное фото с сыном в неожиданном амплуа

Мнения фанатов разделились: кто-то оценил юмор, другие не поняли.

Сенатор Артамонов предложил наказывать за «серую» зарплату
Сенатор Артамонов предложил наказывать за «серую» зарплату

По его мнению, зарплата «в конверте» заслуживает уголовного преследования.

Гуф «топит» Топурию небылицами о предательстве
Гуф «топит» Топурию небылицами о предательстве

Долматов заявляет, что Кети пользовалась им, но сама она неоднократно признавалась рэперу в любви.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости