Собчак останется без дешёвых кредитов из-за исключения ее компании из шорт-листа

Грандиозные бизнес-планы крабовой королевы могут рухнуть.

Правительственная комиссия исключила ГК «Монерон», бенефициаром которого является Ксени Собчак, из шорт-листа (список системообразующих предприятий), о чём указано в протоколе 18 мая. Это означает, что Ксения Собчак останется без дешёвых кредитов и её планы на крабовую империю придётся пересмотреть.

О том, что Ксения Собчак рассчитывала на дешёвые кредиты, можно было предположить ещё в конце апреля, когда в «Ведомостях» сообщили о включении Монерона в правительственный шорт-лист, о чём ходатайствовала мать Ксении, сенатор от Тувы Людмила Нарусова. Но возникли «непредвиденные» трудности.

Обязательным условием включения предприятий рыбопромысла в шорт-лист является выручка за последний отчётный период больше 20 млрд рублей. Что оказалось вполне по зубам Монерону, который задекларировал в 2019 году сумму превышающую норматив на три млрд. Таким образом, Ксения Собчак могла бы рассчитывать на государственную помощь и доступ к дешевым кредитам. Но в 2020 году предприятие уже не сможет выполнить норматив шорт-листа.

Если сравнить добычу Монерона за 2019 и 2020 годы, то окажется что она упадёт с 19 тысяч тонн крабов в год до 10. А такая квота закрепляется за предприятиями на годы вперед. Таким образом, в этом году Монерон сможет показать выручку на уровне максимум 13 млрд рублей (по курсу на 24 мая), что на 10 млрд меньше прошлогодней. Это автоматически исключает компанию Собчак из шорт-листа и она останется без дешёвых кредитов.

Однако это не значит, что Ксения Собчак не станет бороться за свою крабовую империю. После исключения Монерона Людмила Нарусова предприняла первые шаги против исключения компании дочери из правительственного списка. Она заявила, что Монерон может увеличить свою квоту, скупая другие компании по крабодобыче или участвуя в аукционах, но при условии, что государство выставит оставшиеся квоты на аукцион. Приобрести их можно только за счёт займов, поэтому с этого момента участие Людмилы Нарусовой обретает понятные цели: из-за исключения компании Ксении Собчак из шорт-листа она останется без дешёвых кредитов.

Шура Альтшуль