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Главная страница | Экономика | Госдума определила порядок возврата денег за не состоявшиеся поездки

Госдума определила порядок возврата денег за не состоявшиеся поездки

Сегодня, 16:48

Согласно законопроекту, вернуть деньги за билет можно будет при чрезвычайных ситуациях.

Продолжающаяся пандемия заставляет людей вырабатывать механизмы подготовки к подобным ситуациям в будущем. Госдума, опираясь на недавний опыт, определила порядок возврата денег за не состоявшиеся поездки на поездах, водном транспорте, или самолётах.

Соответствующий законопроект был принят во втором чтении. Он предполагает возможность возврата денег при наличии форс-мажорных обстоятельств — введении режима чрезвычайной ситуации, или угрозы подобных случаев. Уже завтра состоится третье чтение закона, отмечает РИА «Новости».

Формулировки законопроекта предполагают полный возврат средств, уплаченных пассажиром за поездку в неблагоприятный период. Что примечательно, крупные перевозчики пока не выступили с критикой инициативы. Тем не менее, некоторые авиаперевозчики предложили заменить возврат денег возвратом ваучеров.

Также согласно законопроекту, операторы перевозок могут в одностороннем порядке отказаться от предоставления услуг, или внести коррективы в исполнения своих обязанностей. При этом, перевозчик будет обязан вернуть полную сумму, уплаченную за билет.


Дмитрий Кошевой

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