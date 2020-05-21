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Главная страница | Экономика | Сенатор Артамонов предложил наказывать за «серую» зарплату

Сенатор Артамонов предложил наказывать за «серую» зарплату

Сегодня, 15:40

По его мнению, зарплата «в конверте» заслуживает уголовного преследования.

Пока российская экономика переживает сложный период, который усложняет пандемия, представители правительства продолжают поиск идей по спасению экономики. Так, сенатор Анатолий Артамонов предложил уголовно наказывать за «серую» зарплату.

Глава бюджетного комитета Совфеда разработал свою инициативу для общенационального плана действий для реанимации отечественной экономики, который необходимо представить до 1 июня. «Уголовное наказание за «серые» зарплаты должно касаться не только руководителей, но и собственников предприятий», заявил сенатор. По его мнению, штрафы станут достаточным стимулом для выхода экономики из тени.

Позже, в ответ на общественную критику, Артамонов уточнил, что его инициатива актуальна для неофициальных зарплат, превышающих 100 тысяч рублей в месяц. На основе инициативы Совет Федерации планирует разработать соответствующий законопроект, добавил сенатор.

Стоит отметить, что в условиях кризиса собственники предприятий всё чаще нанимают сотрудников на зарплату «в конверте». Такой подход сулит отсутствие социальной защищённости работников, и лишает государство части налогов. Ранее эксперты предлагали ввести для бизнеса льготы, которые могли бы побудить собственников платить «белую» зарплату.


Дмитрий Кошевой

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