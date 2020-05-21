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Главная страница | Экономика | Треть безработных Москвы получает повышенное пособие

Треть безработных Москвы получает повышенное пособие

Сегодня, 10:57

Жителям столицы положена региональная надбавка.

Столичная мэрия подсчитала количество безработных в городе. Как выяснилось, 128 тысяч человек состоит на учёте по потере трудоустройства, а треть безработных Москвы получает повышенное пособие.

По словам заместителя столичного мэра по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, более 40 тысяч москвичей получают ежемесячные выплаты в размере 19500 рублей. Это выше чем в регионах, что обусловлено региональной доплатой, которую ввели для москвичей, потерявших источник заработка в связи с пандемией.

Напомним, 27 марта постановлением правительства был установлен минимальный размер пособия по безработице, который составляет 1500 рублей. Максимальная выплата может достигать 12130 рублей.

Для получения статуса безработного, и права на выплаты необходимо зарегистрироваться на портале «Моя работа» — там же можно высчитать индивидуальный размер пособия по безработице. Жителям Москвы также можно воспользоваться порталом mos.ru.

Стоит отметить, что продолжающаяся пандемия не помешала возобновить работу части столичных предприятий. Как ранее сообщалось, 370 компаний автомобильной, машиностроительной, и лёгкой промышленности возобновили работу. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.


Дмитрий Кошевой

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