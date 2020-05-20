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Главная страница | Экономика | Поставки российского газа в Турцию продолжают сокращаться

Поставки российского газа в Турцию продолжают сокращаться

Сегодня, 13:49

Страна нашла альтернативу топливу из «Газпрома».

Турция резко увеличила поставки сжиженного природного газа (СПГ). Россия теряет одного из крупнейших импортёров «Газпрома». Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы.

Поставки российского газа в Турцию начали заметно сокращаться ещё в прошлом году. В марте нынешнего года страна закупила 210 млн кубометров голубого топлива. Это в 7 раз меньше, чем год назад, и в 14 раз меньше, чем в начале весны 2018 года. Поставки продолжают падать.

Представители турецкой газовой компании Botas сообщили о планах увеличить импорт СПГ из США, Нигерии, Алжира и Катара. Вместе с этим планируется продлить профилактику газопровода «Голубой поток».

Ранее Турция занимала второе место в списке крупнейших покупателей российского природного газа. Сейчас страна находится в двадцатке, вместе с Литвой и Арменией. Политологи считают, что на сокращение импорта из России повлияли сложности в отношениях двух государств, а именно спорные моменты, касающиеся Сирии и Ливии.

2021 год станет решающим в газовом вопросе между Москвой и Анкарой. Контракт с «Газпромом» истекает. Представители турецкой стороны намерены добиться от России скидки. Заместитель министра энергетики Турции Алпарслан Байрактар считает, что российская сторона должна уступить, учитывая дешевизну сжиженного природного газа.


Антон Жилин

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