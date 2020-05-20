За время карантина было выявлено около 70 «клонов» федеральных ресурсов.

Период пандемии стал не только испытанием для граждан, но и периодом разгула мошенников. В Сбербанке рассказали о поддельных сайтах госуслуг, и ресурсах по продаже нелегальных пропусков, которые позволяют «увести» личные данные и деньги граждан.

По словам заместителя председателя правления регулятора Станислава Кузнецова, эксперты уже обнаружили почти 200 сайтов, предлагающих нелегальную покупку «карантинных» пропусков. Также было обнаружено 70 «клонов» сайтов госуслуг. «Среди их доменов встречаются различные вариации на тему — gosuslugi-16, covid-vyplaty, posobie и так далее», — подчёркивает зампред правления.

Представитель Сбербанка отметил, что с начала года было выявлено почти 10 тысяч мошеннических ресурсов, что вдвое больше прошлогодних показателей. Параллельно росту количества мошенников, снизилась бдительность россиян — количество переходов на поддельные сайты достигло 15 миллионов, что в 10 раз превышает уровень 2019 года. Тем не менее, банк смог предотвратить мошенничество на общую сумму в 39,7 миллиарда рублей.

Ещё одним способом обмана граждан является телефонное мошенничество — за год зафиксировано около миллиона подобных случаев. При этом количество подобных случаев снизилось в карантин, отмечают эксперты.

Дмитрий Кошевой